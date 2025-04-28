This Just In: Episode 43

Episode 43 of This Just In, WHFR's pre-recorded new music showcase airing Mondays from 8-9p, airs April 28th, 2025.
This week's playlist:
Tara Chugh - Rising [Metal]
Mäsqueräde - Crawl Out [Metal]
BIG BRAVE - innominate No vi [Experimental / Noise]
Crossword Smiles - Falling All Over Myself [Local / Indie Rock]
Ultraviolet Ray - Ain't Just For Tonight [Electronic / Dance]
Steve Gregory - After School [Jazz / Americana]
Hiromi ft. Sonic Wonder & Michelle Willis - Pendulum [Jazz]
54 Ultra - Upside Down [Soul / R&B]
Sabeth Pérez - Dream Boat [Jazz / World]
DJ Soulstar ft. Miss vio-LINE - Istanbul Mi Amor [Electronic / World]
Shallou - Overture [Electronic]
Tune in to This Just In each week as we feature a unique playlist of music recently received at the station, in a variety of musical formats.
To submit your music for airplay consideration, please visit the Contact Us tab on our website: https://whfr.fm.