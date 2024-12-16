This Just In: Episode 27

Episode 27 of This Just In, WHFR's pre-recorded new music showcase airing Mondays from 8-9p, airs December 16th, 2024.
This week's playlist:
Lauren Auder + Wendy & Lisa - I Would Die 4 U [Rock / Pop]
Heavy Moss - Jump [Indie Rock]
Jazzmeia Horn - Voicemail Blues [Vocal Jazz]
The Verdict - Mr. Wizzard [Electro / Soul]
Don Martin Three - Transistor [Indie Rock]
Cars Get Crushed - Hero City [Alternative]
Fox And Company - Set My Sails [Rock / Adult Contemporary]
Gastón Reggio ft. Rob Dixon & Clay Wulbrecht - Not yet [Jazz]
BAYNK - Grin [Electronic / R&B]
Jordan Power - 23 [Indie Rock / Pop]
DJ Limbo Latino ft. Abisag, Dyago, Eydan Valdes, Rodriandre & Mambo Sour - Aleluya (Bachata Version) [World / Dance]
Scroggins & Rose - Space Samba [Bluegrass / Instrumental]
Hazy Day Parade - Hand In Pocket [Indie Rock]
Rone - Tasty City [Electronic / Downtempo]
