This Just In: Episode 015

Episode 15 of This Just In, WHFR's pre-recorded new music showcase airing Mondays from 8-9p, airs September 16th, 2024.
This week's playlist:
Bôa – Duvet [Japanese pop]
Bôa – Whiplash [Japanese Pop]
God Is An Astronaut – Apparition [Metal]
Oceanator – Cut String [Indie/Alt. Rock]
Vitesse X – Eternal [Dance/Electronica]
Then Comes Silence – Ride or Die [Rock]
Lollise – edube [World (South Africa)]
Wishy – Triple Seven [Indie Rock]
The Bug Club - A Bit like James Bond [Indie/Alt. Rock]
Yemen Blues – Heavy Weight [World (Yemen)/Indie Rock]
Nala Sinephro – Continuum 6 – [Ambient Jazz]
JRCG – Drummy [Noise/Electronic]
Doohickey Cubicle – Phony Phones [Indie/Alt. Rock]
