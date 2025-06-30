TOP TEN BLUES for June 2025

Please join Highway 61 for the best in new Blues releases and local area Artists' music every Friday, 2:00 – 6:00pm, with host DJ~KittyLuv;) 'making~waves'. Here is our latest Top Ten Blues new releases being aired at WHFR-FM 89.3:

1. DAVE SPECTER: Dave Specter -Live At Space (Delmark Records)

2. D.K. HARRELL: Talkin' Heavy (Alligator Records)

3. TAD ROBINSON: Soul in Blue (Delmark Records)

4. WILLIE BUCK AND BOB CORRITORE: Oh Yeah! (VizzTone/SWMAF)

5. LARRY MCCRAY: Heartbreak City (Keeping The Blues Alive)

6. POPA CHUBBY: I Love Freddie King (Gulf Coast Records)

7. CAROLYN WONDERLAND: Truth Is (Alligator Records)

8. SOUTHERN AVENUE: Family (Alligator Records)

9. CHARLIE MUSSELWHITE: Look Out Highway (Forty Below Records)

10. DOUG MACLEOD: Between Somewhere And Goodbye (Reference Recordings)

DJ~KittyLuv;)

WHFR Blues Music Director