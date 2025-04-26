TOP TEN BLUES for April 2025

Please join Highway 61 for the best in new Blues releases and local area Artists' music every Friday, 2:00 – 6:00pm, with host DJ~KittyLuv;) 'making~waves'. Here is our latest Top Ten Blues new releases being aired at WHFR-FM 89.3:

1. POPA CHUBBY: I Love Freddie King (Gulf Coast Records)

2. JOHN PRIMER: Grown In Mississippi (Blues House Productions)

3. TOMISLAV GOLUBAN WITH CROOKED EYE TOMMY: Nashville Road (Overton Music)

4. MARK MULEMAN MASSEY: Been A Long, Long Time (Muletone Records)

5. CHRIS CAIN: Good Intentions Gone Bad (Alligator Records)

6. GILES ROBSON AND JOHN PRIMER: Ten Chicago Blues Classics (Giles Robson and Blues House Productions)

7. KID RAMOS: Strange Things Happening (Nola Blue Records)

8. THE REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND: Honeysuckle (Family Owned Records)

9. ANDREW DUNCANSON FEATURING MICHAEL PELOQUIN: California Trap (Run It Back Records)

10. GA-20: Volume 2 (EP) (Colemine Records)

DJ~KittyLuv;)

WHFR Blues Music Director