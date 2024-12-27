TOP TEN BLUES for December 2024

Please join Highway 61 for the best in new Blues releases and local area Artists' music every Friday, 2:00 – 4:00pm, with host DJ~KittyLuv;) 'making~waves'. Here is our latest Top Ten Blues new releases being aired at WHFR-FM 89.3:
1. BEN LEVIN: Ben Levin Presents A Holiday Blues Revue (VizzTone Label Group)
2. JAKE SHIMABUKURO AND MICK FLEETWOOD: Blues Experience (Forty Below)
3. BENNY TURNER: BT (Nola Blue Records)
4. JOVIN WEBB: Drifter (Blind Pig Records)
5. V/A: I Believe I'll Run On: A Tribute To Wilson Pickett (Nola Blue Records)
6. SHEMEKIA COPELAND: Blame It On Eve (Alligator Records)
7. MISSISSIPPI MACDONALD: I Got What You Need (APM Records)
8. RONNIE BAKER BROOKS: Blues In My DNA (Alligator Records)
9. OLLEE OWENS: Nowhere to Hide (Ollee Music)
10. ELIZA NEALS: Colorcrimes (E-H Records)
DJ~KittyLuv;)
WHFR Blues Music Director