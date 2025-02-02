TOP TEN BLUES for January 2025

Please join Highway 61 for the best in new Blues releases and local area Artists' music every Friday, 2:00 – 4:00pm, with host DJ~KittyLuv;) 'making~waves'. Here is our latest Top Ten Blues new releases being aired at WHFR-FM 89.3:
1. TOMISLAV GOLUBAN WITH CROOKED EYE TOMMY: Nashville Road (Overton Music)
2. FRANK BEY: Peace (Nola Blue Records)
3. GILES ROBSON AND JOHN PRIMER: Ten Chicago Blues Classics (Giles Robson and Blues House Productions)
4. MICK KOLASSA: All Kinds Of Blues (Endless Blues)
5. BENNY TURNER: BT (Nola Blue Records)
6. SHEMEKIA COPELAND: Blame It On Eve (Alligator Records)
7. MISSISSIPPI MACDONALD: I Got What You Need (APM Records)
8. EDDIE 9VOLT: Saratoga (Ruf)
9. JOVIN WEBB: Drifter (Blind Pig Records)
10. BIG AL AND THE HEAVYWEIGHTS: Blues Power (VizzTone)
DJ~KittyLuv;)
WHFR Blues Music Director